للجنسين.. شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة

: أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف (إدارية وتقنية) شاغرة في مدينة (جدة) للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى. وجاءت الوظائف على النحو التالي: – أخصائي محاسبة (Accounting Specialist) المتطلبات: بكالوريوس تخصص (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. الوصف الوظيفي: إجراء عمليات فحص الفواتير والتسويات والقيام بالتسجيل في دفتر اليومية بدرجة عالية من الدقة. – مدير التجارة الإلكترونية (E-Commerce Manager) المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في أي تخصص ذو صلة (تقنية المعلومات، التسويق، التسويق الرقمي) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات. الوصف الوظيفي: المساهمة في الاستراتيجية الرقمية الشاملة وتحديد المبادرات والتوصيات لزيادة معدلات الإيرادات في التجارة الإلكترونية. – إداري ومطور قواعد البيانات (Data Base Administration / Developer) المتطلبات: بكالوريوس تخصص (علوم حاسب أو تقنية معلومات) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال. الوصف الوظيفي: مناقشة وفهم وتوثيق قواعد بيانات المستخدمين وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة وتنظيمها بطريقة منطقية. وأوضحت أن التقديم متاح حالياً ..، من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.



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