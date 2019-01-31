إطلاق مشروع “عابر” للعملة الرقمية المشتركة بين السعودية والإمارت.. وهذه تفاصيله

: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيانٍ مشترك، إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة. وذكرت المؤسسة أن المشروع يهدف إلى تطبيق التقنيات الحديثة ودراسة جدواها ومعرفة مدى تأثيرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل، وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر للتعامل مع تقنيات المستقبل، وإتاحة التعامل المباشر بين البنوك لتنفيذ التحويلات المالية. وأضافت أن الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك؛ راجع إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية متطورة لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية، بينما تحتاج بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية إلى مزيد من التطوير، وقد يساهم استخدام العملة الرقمية في تطويرها، كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب. وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ المشروع، أكدت المؤسسة أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية..، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة، وسيتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية في حال تبين عدم وجود عوائق فنية.



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