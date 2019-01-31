تعرف على سر النحافة بدون حمية

: وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء نحيلين دون الحاجة إلى قوة إرادة واتباع نظام غذائي قاس. وحلل علماء من جامعة كامبريدج جينات 1622 شخصاً نحيفاً لا يمارسون التمارين الرياضية. وتوصلوا إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم جينات خاصة تجعلهم يأكلون ما يشاءون دون أي زيادة في الوزن. وأوضح القائمون على التجربة أن ثلثي البشر تقريبا يملكون هذه الجينات ومعظمهم من الآسيويين. كما توصلوا إلى أن 18% من النحافة “مكتوبة في حمضنا النووي”، ما يفسّر وراثة الأشخاص النحيفين أجسام آبائهم. ويعوّل الباحثون على نتائج هذه الدراسة لتطوير أدوية جديدة تحاكي آثار جينات النحافة..، بحيث يمكن استخدامها في مساعدة الأشخاص الأقل حظا في الحفاظ على أوزانهم.



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