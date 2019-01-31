: تعرضت معلمة للفصل التعسفي من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وطي قيدها ، عن طريق رسالة ” واتساب “. و تفصيلاَ.. أرسلت مديرة المدرية التب تعمل بها المعلمة رساله لها عن طريق الواتساب ، تبلغها أنه تم قيدها يوم السبت بتاريخ (٢-٧-١٤٣٧) وكانت تباشر عملها في سجل الحضور والانصراف حتى تاريخ ٢٩-٦-١٤٣٧. و تقدمت المعلمة بشكوى ضد تعليم المنطقة الشرقية من فصلها التعسفي ، موضحة أنها خدمت “ التعليم ” نحو 26 عاما ، بعدما فُوجئت بنقلها إلى المدرسة الأولى بالدمام لمدة عام دراسي دون علمها و نقلها إلى المدرسة الثالثة عشرة حتى تاريخ إنهاء خدمتها. ومن جانبه، علّق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد بن محمد الباحص قائلاً: ” نفيدكم بأن المعلمة حمدة بنت ناصر؛ تم ترشيحها بناءً على رغبتها رائدة نشاط مفرغة وتم توجيهها حسب الحاجة الى الابتدائية الأولى بالدمام ورفضت المباشرة..، وتمت إعادة توجيهها كمعلمة حسب الاحتياج الى الابتدائية الحادية عشرة بالدمام بتاريخ 27/ 11 / 1435هـ، إلا أنها رفضت . مشيراَ أنه تم إبلاغها بما سيترتب على في حال انها استمرت في حالة الرفض من طي القيد..، وبذلك تم إنهاء خدمة الموظفة بسبب الانقطاع حسب الإجراءات النظامية.



كانت هذه تفاصيل خبر رسالة ” واتساب ” تطوي قيد معلمة خدمت 26 عاما بتعليم الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.