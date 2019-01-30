، نائب أمير الرياض يزور الزلفي ويلتقي الأهالي والمسؤولين المدنيين والعسكريين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد عددًا من مشروعات النقل والمركز الحضاري ومباني التعليم بالمحافظة

قام نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بزيارة أمس إلى محافظة الزلفي في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة. وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة محافظ الزلفي مسفر بن غالب الضويحي.

والتقى الأمير محمد بن عبدالرحمن أهالي المحافظة ورؤساء المراكز والمسؤولين المدنيين والعسكريين، واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم إلى المحافظة في تطويرها وازدهارها.

ورأس الأمير محمد بن عبدالرحمن اجتماعًا عن مشروع تطوير محافظة الزلفي، واستعرض الأهداف العامة والخاصة للمشروع، وآليات التنفيذ والرؤية الشاملة، ورصد المحفزات والفرص في المحافظة، إضافة إلى مهام اللجان ومستوياتها الإشرافية والعملية.

بعد ذلك شرف أمير الرياض حفل أهالي الزلفي، وألقى محافظ الزلفي كلمة، أعرب فيها عن بالغ سعادته وامتنانه لنائب أمير الرياض على زيارته الميمونة، مثمنًا الاهتمام والمتابعة المباشرة من أمير منطقة الرياض ونائبه، ودعمهما لمشاريع المحافظة واحتياجاتها.

وشدد "الضويحي" على التوجيهات والملاحظات وتذليل العوائق والحلول المستعجلة التي أسفرت عنها زيارة نائب أمير منطقة الرياض.

وعبَّر الأهالي في كلمتهم عن سعادتهم وتشرفهم بزيارة نائب أمير منطقة الرياض لمحافظة الزلفي، وامتداد الزيارات من الأمراء، وتلمسهم الاحتياجات والمطالب.

وقُدم عرض عن مشروعات المحافظة ومعالم الجذب فيها، ثم أُلقيت القصائد الشعرية.

وفي الختام تسلم نائب الأمير هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ الزلفي.

وشملت جولة نائب الأمير التفقدية الوقوف على طريق (الغاط - الزلفي)، وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان الذي قدم شرحًا كاملاً عن الطريق، ومشروع تطويره، وأسباب تعثره، والحلول العاجلة في تطويره.

وتفقد عددًا من مشروعات النقل بالزلفي والمركز الحضاري، ومباني التعليم، وزار عددًا من المواقع البيئية والتراثية، ومعالم الجذب في المحافظة.

وفي ختام الزيارة غادر الأمير محمد بن عبدالرحمن محافظة الزلفي، وكان في وداعه المحافظ.

وقد استقل قطار الشمال متوجهًا إلى مدينة الرياض، وكان في وداعه بمحطة المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة.