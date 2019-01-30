شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير في تحويلات الوافدين بالمملكة بنهاية 2018 والان مع التفاصيل

شهدت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية، تراجع كبير بنهاية 2018 لتسجل أقل مستوياتها في سبع سنوات.

وانخفضت التحويلات بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"، إلى 136.43 مليار ريال (36.38 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة بـ141.66 مليار ريال (37.78 مليار دولار) في عام 2017.

وتراجعت تحويلات الأجانب بالمملكة في العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ العام 2012 عندما بلغت خلاله 125.25 مليار ريال (33.4 مليار دولار).

وبلغ إجمالي تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية 1.222 تريليون ريال (326 مليار دولار) خلال 9 سنوات، بينما بلغت تحويلات السعوديين 625.13 مليار ريال (167 مليار دولار).

وخلال ديسمبر الماضي، سجلت تحويلات الوافدين بالسعودية أدنى تراجع خلال العام بنسبة 19.45% لتصل إلى 11.31 مليار ريال، مقارنة مع 14.041 مليار ريال خلال ديسمبر 2017.

وعلى جانب تحويلات السعوديين، فقد سجلت تراجعا بنحو 7.7% في عام 2018 على أساس سنوي.

وبلغت قيمة التحويلات 60.27 مليار ريال (16.07 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة بـ65.27 مليار ريال (17.4 مليار دولار) في عام 2017.

وتراجعت تحويلات السعوديين إلى 4.528 مليار ريال خلال ديسمبر 2018، مقارنة مع 6.054 مليار ريال خلال ديسمبر 2017، بانخفاض 7.66%.