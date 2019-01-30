شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لليوم الثالث علي التوالي عند التسوية والان مع التفاصيل

أغلقت أسعار الذهب علي ارتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم، على أن يصدر بيان السياسة النقدية غداً الأربعاء مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت شركة هواوي الصينية بالاحتيال لتجنب العقوبات ضد إيران، في أحدث التطورات التي قد تعمق الأزمة بين واشنطن وبكين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية،ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأبطأ وتيرة في 4 سنوات، فيما تراجعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% ليصل إلى 1308.90 دولار للأوقية،وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 يوليو الماضي

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.5% مسجلاً مستوى 1310.54 دولار للأوقية.

وفي هذه الأثناء، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة عند مستوى 95.794.