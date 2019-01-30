شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن سلطان يزور «السديس» والان نبدء بالتفاصيل

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مساء اليوم، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمنزله في العاصمة المقدسة.

حضر اللقاء عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة والعلماء وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.