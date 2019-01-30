شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون ريال لمشروع الصرف الصحي بـ «عدامة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية م. حمدي الشراري عن تنفيذ مشروع للصرف الصحي بحي العدامة بالدمام بقيمة 14 مليون ريال، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز فيه قاربت 30% وينتهي مع نهاية العام الميلادي 2020.

وأضاف الشراري أنه يوجد مشروع آخر للحي تحت إجراءات الترسية، مبينا أن المشروعين سيسهمان مجتمعين في تطوير الخدمات البيئية بأحياء وسط الدمام واستيعاب كافة التدفقات الواردة لها ونقلها إلى محطات المعالجة وانتهاء ما يحدث من طفوحات بالشبكة.

ضغط الشبكة

وقال م. الشراري: رصدنا منذ فترة طفوحات في حي العدامة بالدمام تعود للضغط على شبكة الصرف الصحي بالحي التي تم إنشاؤها بالأصل لتخدم منازل كانت هي أساس الحي وتحولت مع التطور العمراني للمنطقة إلى وحدات متعددة الأدوار واستثمارية تفوق الطاقة التصميمية للشبكة، ما أدى إلى حدوث بعض الطفوحات، لافتا إلى أن المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية عملت حينها على حلول مؤقتة تمثلت في مباشرة ما يردها من بلاغات لمعالجة هذه الطفوحات وتطهير الموقع، مشيرا إلى أن الفريق الهندسي قام بإحلال هذه الشبكات بأخرى تتناسب مع التحول العمراني للحي.

المحلات والمطاعم

وكانت ”الخليج 365” قد نشرت تقريرا مصورا تضمن معاناة سكان حي العدامة العديد من المشاكل ومن بينها مشكلة الصرف الصحي التي تعتبر إحدى المشاكل المزمنة بالحي، وأشار السكان إلى أن الروائح التي تصدر من هذه المياه كريهة جداً، وتسبب مشاكل صحية عديدة. ولفتوا النظر إلى أن بعض المحلات وخاصة المطاعم التي بالحي لها دور في هذا الموضوع، مبينين أن هذا المشكلة من المشاكل المزمنة بالحي.