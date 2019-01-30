شكرا لقرائتكم فيديو لنائب أمير الرياض في الزلفي .. توجيه بسرعة الإنجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أظهر مقطع فيديو حصلت عليه “متابعات الخليج 365” توجيه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز للقائمين على مشروع الكوبري الرابط بين طريق الملك فهد والكليات الجامعية، ومركز الاحتفالات التابع للمحافظة، بسرعة الإنجاز في المشروع.

وجاء ذلك خلال زيارة نائب أمير الرياض التفقدية لمحافظة الزلفي، حيث تفقد مشروع الكوبري ومركز الاحتفالات.

وكان نائب أمير الرياض قد وصل إلى محافظة الزلفي ظهر أمس الثلاثاء وكان في استقباله محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي ووكيل المحافظة عبدالرحمن الغملاس وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين بالمحافظة.

وترأس نائب أمير الرياض اجتماعًا للجنة مشروع تطوير محافظة الزلفي بمقر المحافظة بحضور المحافظ ووكيله وأعضاء اللجنة واستمع إلى تطلعات وأعمال اللجنة، كما زار قرية علقة التراثية واطلع على ما تحويه من متاحف وآثار وأبدى إعجابه بمحتوياتها التاريخية، ثم توجه إلى المتنزه المطل الغربي واستمع إلى شرح عن المتنزه من رئيس البلدية عبدالعزيز بن هندي العتيبي، وبعدها تفقد المشروعات المتعثرة والواقعة على طريق الملك فهد واستمع إلى شرح وافٍ من المسؤولين عنها.

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