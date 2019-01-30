- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محافظ بدر ينقل مواساة فيصل بن سلمان ونائبه لأسرة مقيم توفي وهو ينقذ طفلًا في السيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نقل محافظ بدر، خالد الضويان، تعازي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، لأسرة الفقيد المقيم محمد بن محمود محمد إدريس سوداني الجنسية، والذي توفي في وادي آلاب- شعب مرومة، خلال محاولته إنقاذ طفل احتجزته السيول مع والديه، وتم بفضل من الله إنقاذ الأسرة من قبل الأهالي.
وعبر أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه عن أصدق التعازي والمواساة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.
من جانبه، عبّر ذوو الفقيد محمد إدريس عن عظيم شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، ونائبه على مشاعرهم وتعازيهم التي كان لها أكبر الأثر في نفوس أبناء الفقيد وذويه، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.
مختارات
- تنبيه مهم من حساب متابعات الخليج 365 حول وقف صرف بدل غلاء المعيشة
-
- القوات البرية تدعو المواطنين والمواطنات لمراجعة الخدمة المدنية
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بدر ينقل مواساة فيصل بن سلمان ونائبه لأسرة مقيم توفي وهو ينقذ طفلًا في السيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.