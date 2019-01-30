شكرا لقرائتكم مشاهد لمغامرة طيران الحرس لإنقاذ مواطنين احتجزتهم سيول الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنقذت العناية الإلهية ثم طيران الحرس الوطني عددًا من المواطنين المحتجزين في منطقة الحدود الشمالية؛ بسبب الأمطار والسيول المنقولة.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر أمس الأول الاثنين، تم إنقاذ شخص حاصرته السيول في محافظة طريف وتحديدًا جنوب حزم الجلاميد بـ5 كيلو مترات، وذلك بعد التنسيق مع الدفاع المدني.

وفي أثناء الجولة الاستطلاعية في عرعر صباح اليوم الثلاثاء، تم رصد 4 مواطنين محتجزين منذ 3 أيام، وجرى إنقاذهم ونقلهم لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.

يشار إلى أن طيران الحرس الوطني يتواجد في الشمال عبر ثلاثة مواقع هي طريف وعرعر ورفحاء، ومن مهامهم دعم الدفاع المدني في السيول والأمطار والكوارث الطبيعية.

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