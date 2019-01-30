شكرا لقرائتكم عائض القرني: من يستعجل الرزق كالذي يسابق الإمام في الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضرب الشيخ الدكتور عائض القرني مثلًا بمن يستعجل نصيبه من الرزق كالذي يسابق الإمام في الصلاة.

وقال القرني: “لا تحزن على تأخر الرزق، فإنه بأجل مُسمى، والذي يستعجل نصيبه من الرزق، ويبادر الزمن، ويقلق من تأخر رغباته، كالذي يسابق الإمام في الصلاة، ويعلم أنه لا يُسلّم إلّا بعد الإمام! وإن يُرِدْكَ بخيرٍ فلا رَادَّ لفضلهِ”.

وتابع القرني: “سُبحان من سخّر لك ما في السماوات وما في الأرض، وأطعمك، وسقاك، وكفاك، وحماك، وتولاك، وأعطاك، ثم أمرك أن تُصلّي له في دقائق معدودة لتسأله فيها طلباتك، وترفع إليه حاجاتك، ثم تتكاسل بعدها؟!”.



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