شكرا لقرائتكم المدني يفك احتجاز شخصين داخل خزان ويخمد حريقًا في تبوك والأسياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشر الدفاع المدني في تبوك، مساء أمس الثلاثاء، احتجاز شخصين داخل خزان أرضي تحت الإنشاء في حي الشفاء؛ نتيجة قيامهم بتنظيف الخزان بواسطة ماطور شفط المياه.

وأوضح المدني أنه تم نقل الشخصين إلى المستشفى، وحالتهما الصحية مستقرة ولله الحمد.

وفي سياق متصل، أخمد الدفاع المدني في الأسياح حريقًا اندلع في محولين كهربائيين ولوحة تحكم تعمل على تغذية مستشفى الأسياح العام، دون أي إصابات.



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