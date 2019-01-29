شكرا لقرائتكم طقس الأربعاء .. الغبار يضرب 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن تعاود الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأيضًا توقعت الهيئة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة.



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