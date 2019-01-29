الان تتابع مدير تعليم عفيف يدشن شعار جائزة النقل المدرسي ويعلن قيمة الجائزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-عفيف-بدر السليس

دشن مدير تعليم عفيف، الأستاذ، سعيد بن مساعد الزهراني، صباح، الثلاثاء 23 / 5 / 1440هـ ، بقاعة لقاء شعار جائزة مدير التعليم في مجال النقل المدرسي بنسختها الثانية بدعم مالي يقدر بـ ( 361755 ) ريالا ، قدمت كجوائز عينية من عدة شركات ومؤسسات وجهات حكومية .

وتهدف الجائزة لتجويد ورفع مستوى خدمة النقل المدرسي المقدمة للطالبات المستفيدات إلى مستويات قياسيه عن طريق بث روح التنافس الشريف بين مشرفات النقل المدرسي .

وقد أعلن مدير التعليم إضافة فائزتين ليصبح عدد الفائزات سبع مشرفات .

أشاد مدير التعليم بموقف الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية ودعمهم للجائزة للسعي في تطوير وسائل النقل المدرسي مقدماً شكره لهم ولرئيس خدمات الطلاب الأستاذ : فيصل الفوزان ومشرفي ومشرفات القسم ومندوب شركة تطوير الأستاذ : عناد الفراهدي .