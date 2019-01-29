الان تتابع الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على مكة والمدينة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بنظام الإنذار المبكر تفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح السطحية المحملة بالغبار مما يؤدي إلى ترد في الرؤية على منطقة مكة المكرمة و المدينة المنورة.

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