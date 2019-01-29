شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: اختناق عاملين احتجزا في خزان مبنى سكني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تعرض شخصان للاختناق داخل خزان أرضي في أحد المباني السكنية تحت الإنشاء في حي الشفاء بمدينة تبوك.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري: «وردنا بلاغ عن احتجاز شخصين داخل خزان أرضي، وعلى الفور جرى نقل الفرق لموقع الحالة، وتبين أن الحالة عبارة عن نزول اثنين من العمالة للخزان الأرضي لغرض تنظيفه من مياه الأمطار بواسطة موتور شفط، ما نتج عنه اختناقهما بسبب الغازات وأدخنة الموتور».

ولفت إلى أنه تمت مباشرة عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين، ونقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، مشيراً إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.