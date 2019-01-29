شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على جدة ومكة والطائف حتى الـ 10 صباحا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدما عن استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية على جدة، مكة المكرمة، ذهبان، عسفان، الجموم، ثول، الشعيبة، بحرة رابغ، لافتة إلى أنها قد تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة.
وأشارت الأرصاد في تغريدة عبر حسابها في تويتر إلى أن الحالة الجوية من المتوقع أن تبدأ في الساعة الـ 11 من مساء اليوم (الثلاثاء) حتى الـ 10 من صباح غدا (الأربعاء)
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