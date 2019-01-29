شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستقبل المنسق الوطني الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالرياض اليوم (الثلاثاء)، المنسق الوطني الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بيير بوسكي دو فلوريان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على التعاون المشترك القائم في محاربة التطرف والإرهاب.

كما جرى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.