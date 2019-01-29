شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يرأس الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية الألمانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت اليوم (الثلاثاء) الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية/الألمانية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

واستعرضت المشاورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المشاورات، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بوزارة الخارجية الأستاذ أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير الدكتور معن الحافظ.

وترأس الوفد الألماني، سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميشائيليس، حيث حضرها من الجانب الألماني المفوض الإقليمي لشؤون الشرق الأدنى والأوسط والمغرب العربي في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان بوك، ونائب رئيس مكتب سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس كونن، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.