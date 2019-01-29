أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ السديس

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( جدة) زار أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة . زار أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة . و حضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري



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