البلدية تكف يد 126 موظفا متهمين بالفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية كف يد 126 موظفا من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات، على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا عدة، منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات شملت موظفين في أمانات الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم، وستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
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