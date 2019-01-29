توازن هيدروجيولوجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى مختصو مركز دراسات وأبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية دراساتهم الجيولوجية والهندسية، لقياس أثر أعمال وإنشاءات البنية التحتية في منطقة تطوير طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة، التابع لشركة أم القرى على التوازن الهيدروجيولوجي وعلاقة ذلك بالمصادر المغذية لبئر زمزم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل أن فريق العمل تابع تنفيذ التوصيات الفنية المعتمدة والخاصة بالمشروع، لضمان المحافظة على التوازن الهيدروجيولوجي في محيط المشروع، وذلك لتحقيق مبدأ الاستدامة في الأعمال التنموية والتطويرية، والتأكد من طرق التنفيذ على أرض الواقع، حيث وصل المشروع إلى إعادة ردم بعض المناطق المحيطة بمسار أنفاق المترو.

وقال مدير مركز دراسات وأبحاث زمزم بالهيئة المهندس سامر شومان «إنه جرى عقد جلسة عمل لمناقشة الصعوبات التي تواجه المقاول عند تطبيق التصاميم الهندسية المعدة من قبل مركز دراسات وأبحاث زمزم، نتيجة طبيعة الموقع في بعض المناطق، مما تطلب اتخاذ بعض القرارات لتحديث تلك التصاميم التفصيلية ضمن الأطر الأساسية التي تحد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن الأعمال الإنشائية للبنية التحتية على حركة المياه الجوفية ونوعيتها».

مشروع الطريق الموازي في مكة

يقع بالقرب من حوض وادي إبراهيم ومشروع جبل عمر

يعمل على الربط بين أحواض مائية عدة متجاورة

متطلبات العمل

الاحتراز لمنع تغيير البنية الجيومورفولوجية للأحواض المائية المتجاورة

الحفاظ على حركة المياه الجوفية الطبيعية داخلها