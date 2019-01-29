محمد بن مسعود - الدمام - قامت بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة المستشفى العام باشرت الجهات الأمنية أمس الاثنين بلاغًا بوفاة مسن ثمانيني تحت أحد الجسور بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص. وقامت الجهات المعنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام. الجهات الأمنية بالنماص تباشر العثور على ثمانيني متوفَّى تحت جسر ببني عمرو صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30 باشرت الجهات الأمنية أمس الاثنين بلاغًا بوفاة مسن ثمانيني تحت أحد الجسور بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص. وقامت الجهات المعنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام. 30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440 12:03 AM قامت بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة المستشفى العام قامت بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة المستشفى العام باشرت الجهات الأمنية أمس الاثنين بلاغًا بوفاة مسن ثمانيني تحت أحد الجسور بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص. وقامت الجهات المعنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام. ، الجهات الأمنية بالنماص تباشر العثور على ثمانيني متوفَّى تحت جسر ببني عمرو ،

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