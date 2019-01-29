محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال وصول محترفه الأسترالي ميلوش ديجينك إلى مدينة الرياض للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكان نادي الهلال أعلن رسمياً قبل أسبوعين حصوله على توقيع مدافع فريق النجم الأحمر الصربي والمنتخب الأسترالي ميلوس ديجينيك بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة. وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب يمتد مع الفريق لمدة 3 أعوام ونصف العام ليكون بذلك اللاعب الآسيوي في قائمة الفريق بعد رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الهلال إلى بيراميدز المصري. وصول محترف الهلال الأسترالي "ميلوش ديجينك" إلى الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30 أعلن نادي الهلال وصول محترفه الأسترالي ميلوش ديجينك إلى مدينة الرياض للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكان نادي الهلال أعلن رسمياً قبل أسبوعين حصوله على توقيع مدافع فريق النجم الأحمر الصربي والمنتخب الأسترالي ميلوس ديجينيك بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة. وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب يمتد مع الفريق لمدة 3 أعوام ونصف العام ليكون بذلك اللاعب الآسيوي في قائمة الفريق بعد رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الهلال إلى بيراميدز المصري. 30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440 12:02 AM أعلن نادي الهلال وصول محترفه الأسترالي ميلوش ديجينك إلى مدينة الرياض للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكان نادي الهلال أعلن رسمياً قبل أسبوعين حصوله على توقيع مدافع فريق النجم الأحمر الصربي والمنتخب الأسترالي ميلوس ديجينيك بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة. وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب يمتد مع الفريق لمدة 3 أعوام ونصف العام ليكون بذلك اللاعب الآسيوي في قائمة الفريق بعد رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الهلال إلى بيراميدز المصري. ، وصول محترف الهلال الأسترالي "ميلوش ديجينك" إلى الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر وصول محترف الهلال الأسترالي "ميلوش ديجينك" إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.