، "الأرصاد" تنبِّه بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على مكة والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من محافظات المنطقتين.. وتستمر حتى ظُهر الأربعاء

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتفصيلاً، خصت الهيئة منطقة مكة المكرمة بتنبيه، قالت فيه إن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل جدة ومكة المكرمة وذهبان وعسفان والجموم وثول والشعيبة وبحرة ورابغ، وقد تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.30 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل ينبع والعيص والأكحل واليتمة ومهد الذهب والحناكية والمدينة المنورة والرايس. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء.