، 4 جهات صحية إقليمية وعالمية تتعاون لاستضافة "القمة الدولية الثانية لتجربة المريض" ،

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تعقد القمة الدولية الثانية لتجربة المريض في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة كليفلاند كلينك الولايات المتحدة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، لاستضافة الحدث في الرياض، في ٤-٦ فبراير ٢٠١٩.
من جانبه، أكد منظمو المؤتمر أن التحسين المستمر لتجربة المريض يعد أسرع طريقة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الطموحة المنصوص عليها في رؤية المملكة للعام ٢٠٣٠، وفي برنامج التحول الوطني للعام ٢٠٢٠.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أكثر من ٣٠٠٠ مشارك في مؤتمر القمة الدولية لتجربة المريض.
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، رئيس القمة الدولية الثانية لتجربة المريض، عبدالله بن حمد بن زرعة إن المدينة اعتمدت لأكثر من عقد من الزمان تقديم الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، ولمست "التأثير الإيجابي" لذلك الأمر على المرضى، موضحاً أن ذلك "مدعاة لنا للشراكة مع مؤسسة كليفلاند كلينك المعروفة عالمياً بريادتها في هذا المجال".
وأضاف أن مستويات الرعاية الصحية في المملكة تواصل تحسنها عاماً بعد عام، معرباً عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي وراء ذلك التحسن المستمر يكمن في التحول التنظيمي نحو الرعاية المتمحورة حول المريض.
وختم "بن زرعة": "سوف تبحث القمة المرتقبة بمزيد من التفصيل في الجوانب العديدة للتميز في علاج المريض والقيمة المضافة على الرعاية الصحية، ولا سيما في الفرق الذي يحدثه والتأثير الذي يتركه في تجربة المرضى وأسرهم".
4 جهات صحية إقليمية وعالمية تتعاون لاستضافة "القمة الدولية الثانية لتجربة المريض"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
تعقد القمة الدولية الثانية لتجربة المريض في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة كليفلاند كلينك الولايات المتحدة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، لاستضافة الحدث في الرياض، في ٤-٦ فبراير ٢٠١٩.
من جانبه، أكد منظمو المؤتمر أن التحسين المستمر لتجربة المريض يعد أسرع طريقة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الطموحة المنصوص عليها في رؤية المملكة للعام ٢٠٣٠، وفي برنامج التحول الوطني للعام ٢٠٢٠.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أكثر من ٣٠٠٠ مشارك في مؤتمر القمة الدولية لتجربة المريض.
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، رئيس القمة الدولية الثانية لتجربة المريض، عبدالله بن حمد بن زرعة إن المدينة اعتمدت لأكثر من عقد من الزمان تقديم الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، ولمست "التأثير الإيجابي" لذلك الأمر على المرضى، موضحاً أن ذلك "مدعاة لنا للشراكة مع مؤسسة كليفلاند كلينك المعروفة عالمياً بريادتها في هذا المجال".
وأضاف أن مستويات الرعاية الصحية في المملكة تواصل تحسنها عاماً بعد عام، معرباً عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي وراء ذلك التحسن المستمر يكمن في التحول التنظيمي نحو الرعاية المتمحورة حول المريض.
وختم "بن زرعة": "سوف تبحث القمة المرتقبة بمزيد من التفصيل في الجوانب العديدة للتميز في علاج المريض والقيمة المضافة على الرعاية الصحية، ولا سيما في الفرق الذي يحدثه والتأثير الذي يتركه في تجربة المرضى وأسرهم".
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:44 PM
بحضور أكثر من 3000 مشارك
تعقد القمة الدولية الثانية لتجربة المريض في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة كليفلاند كلينك الولايات المتحدة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، لاستضافة الحدث في الرياض، في ٤-٦ فبراير ٢٠١٩.
من جانبه، أكد منظمو المؤتمر أن التحسين المستمر لتجربة المريض يعد أسرع طريقة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الطموحة المنصوص عليها في رؤية المملكة للعام ٢٠٣٠، وفي برنامج التحول الوطني للعام ٢٠٢٠.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أكثر من ٣٠٠٠ مشارك في مؤتمر القمة الدولية لتجربة المريض.
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، رئيس القمة الدولية الثانية لتجربة المريض، عبدالله بن حمد بن زرعة إن المدينة اعتمدت لأكثر من عقد من الزمان تقديم الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، ولمست "التأثير الإيجابي" لذلك الأمر على المرضى، موضحاً أن ذلك "مدعاة لنا للشراكة مع مؤسسة كليفلاند كلينك المعروفة عالمياً بريادتها في هذا المجال".
وأضاف أن مستويات الرعاية الصحية في المملكة تواصل تحسنها عاماً بعد عام، معرباً عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي وراء ذلك التحسن المستمر يكمن في التحول التنظيمي نحو الرعاية المتمحورة حول المريض.
وختم "بن زرعة": "سوف تبحث القمة المرتقبة بمزيد من التفصيل في الجوانب العديدة للتميز في علاج المريض والقيمة المضافة على الرعاية الصحية، ولا سيما في الفرق الذي يحدثه والتأثير الذي يتركه في تجربة المرضى وأسرهم".
، 4 جهات صحية إقليمية وعالمية تتعاون لاستضافة "القمة الدولية الثانية لتجربة المريض" ،
المصدر : الخليج 365
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