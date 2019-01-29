، مكة.. أولياء أمور طالبات ابتدائية يناشدون الأمانة تعبيد شارع المدرسة: يهدد حياة بناتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا خطورة إثارة الغبار من المركبات قرب المدرسة وأثناء دخولهن وخروجهن

ناشد أولياء أمور طالبات المدرسة الثامنة والعشرين الابتدائية بمخطط 4 بالشرائع أمانة العاصمة المقدسة سفلتة مساحات ترابية أمام المدرسة بعد تسبُّبها في غبار، ينتج منه أضرار صحية، خاصة مرضى الربو وضيق التنفس؛ وذلك من جراء إثارة الغبار من المركبات بالقرب من المدرسة، وأثناء دخول وخروج الطالبات إلى ومن مدرستهن.

"الخليج 365" حصلت على صور ميدانية، تثبت تضرُّر الطالبات ومنسوبات المدرسة.

وقال أحمد السيالي متحدثًا عن أولياء الأمور: إن المدرسة الـ28 الابتدائية تقع في مخطط 4 بالشرائع، والشارع الذي يقع على الباب الرئيس غير معبد بالأسفلت والترصيف؛ ما سبب تطاير الغبار من جراء سير المركبات أمام المدرسة، وعند خروج ودخول المعلمات والطالبات من وإلى المدرسة؛ الأمر الذي أدى إلى تأثرهن بحالات ضيق التنفس. كما تأثرت الطالبات المصابات بمرض الربو، وتضررن من ذلك.

وأشار "السيالي": منذ إنشاء المدرسة وهي على هذه الحال، دون أن تتحرك أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع لتعبيد المساحة الترابية.

وطالب "السيالي" أمانة العاصمة المقدسة بالقيام بدورها في تعبيد شارع المدرسة بالأسفلت وترصيفه؛ وذلك للحد من آثار الغبار الذي سبب أضرارًا صحية وضيق تنفس للطالبات ومنسوبات المدرسة.