، مكة.. أولياء أمور طالبات ابتدائية يناشدون الأمانة تعبيد شارع المدرسة: يهدد حياة بناتنا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ناشد أولياء أمور طالبات المدرسة الثامنة والعشرين الابتدائية بمخطط 4 بالشرائع أمانة العاصمة المقدسة سفلتة مساحات ترابية أمام المدرسة بعد تسبُّبها في غبار، ينتج منه أضرار صحية، خاصة مرضى الربو وضيق التنفس؛ وذلك من جراء إثارة الغبار من المركبات بالقرب من المدرسة، وأثناء دخول وخروج الطالبات إلى ومن مدرستهن.
"الخليج 365" حصلت على صور ميدانية، تثبت تضرُّر الطالبات ومنسوبات المدرسة.
وقال أحمد السيالي متحدثًا عن أولياء الأمور: إن المدرسة الـ28 الابتدائية تقع في مخطط 4 بالشرائع، والشارع الذي يقع على الباب الرئيس غير معبد بالأسفلت والترصيف؛ ما سبب تطاير الغبار من جراء سير المركبات أمام المدرسة، وعند خروج ودخول المعلمات والطالبات من وإلى المدرسة؛ الأمر الذي أدى إلى تأثرهن بحالات ضيق التنفس. كما تأثرت الطالبات المصابات بمرض الربو، وتضررن من ذلك.
وأشار "السيالي": منذ إنشاء المدرسة وهي على هذه الحال، دون أن تتحرك أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع لتعبيد المساحة الترابية.
وطالب "السيالي" أمانة العاصمة المقدسة بالقيام بدورها في تعبيد شارع المدرسة بالأسفلت وترصيفه؛ وذلك للحد من آثار الغبار الذي سبب أضرارًا صحية وضيق تنفس للطالبات ومنسوبات المدرسة.
مكة.. أولياء أمور طالبات ابتدائية يناشدون الأمانة تعبيد شارع المدرسة: يهدد حياة بناتناهادي العصيمي الخليج 365 2019-01-29
ناشد أولياء أمور طالبات المدرسة الثامنة والعشرين الابتدائية بمخطط 4 بالشرائع أمانة العاصمة المقدسة سفلتة مساحات ترابية أمام المدرسة بعد تسبُّبها في غبار، ينتج منه أضرار صحية، خاصة مرضى الربو وضيق التنفس؛ وذلك من جراء إثارة الغبار من المركبات بالقرب من المدرسة، وأثناء دخول وخروج الطالبات إلى ومن مدرستهن.
"الخليج 365" حصلت على صور ميدانية، تثبت تضرُّر الطالبات ومنسوبات المدرسة.
وقال أحمد السيالي متحدثًا عن أولياء الأمور: إن المدرسة الـ28 الابتدائية تقع في مخطط 4 بالشرائع، والشارع الذي يقع على الباب الرئيس غير معبد بالأسفلت والترصيف؛ ما سبب تطاير الغبار من جراء سير المركبات أمام المدرسة، وعند خروج ودخول المعلمات والطالبات من وإلى المدرسة؛ الأمر الذي أدى إلى تأثرهن بحالات ضيق التنفس. كما تأثرت الطالبات المصابات بمرض الربو، وتضررن من ذلك.
وأشار "السيالي": منذ إنشاء المدرسة وهي على هذه الحال، دون أن تتحرك أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع لتعبيد المساحة الترابية.
وطالب "السيالي" أمانة العاصمة المقدسة بالقيام بدورها في تعبيد شارع المدرسة بالأسفلت وترصيفه؛ وذلك للحد من آثار الغبار الذي سبب أضرارًا صحية وضيق تنفس للطالبات ومنسوبات المدرسة.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:43 PM
أكدوا خطورة إثارة الغبار من المركبات قرب المدرسة وأثناء دخولهن وخروجهن
ناشد أولياء أمور طالبات المدرسة الثامنة والعشرين الابتدائية بمخطط 4 بالشرائع أمانة العاصمة المقدسة سفلتة مساحات ترابية أمام المدرسة بعد تسبُّبها في غبار، ينتج منه أضرار صحية، خاصة مرضى الربو وضيق التنفس؛ وذلك من جراء إثارة الغبار من المركبات بالقرب من المدرسة، وأثناء دخول وخروج الطالبات إلى ومن مدرستهن.
"الخليج 365" حصلت على صور ميدانية، تثبت تضرُّر الطالبات ومنسوبات المدرسة.
وقال أحمد السيالي متحدثًا عن أولياء الأمور: إن المدرسة الـ28 الابتدائية تقع في مخطط 4 بالشرائع، والشارع الذي يقع على الباب الرئيس غير معبد بالأسفلت والترصيف؛ ما سبب تطاير الغبار من جراء سير المركبات أمام المدرسة، وعند خروج ودخول المعلمات والطالبات من وإلى المدرسة؛ الأمر الذي أدى إلى تأثرهن بحالات ضيق التنفس. كما تأثرت الطالبات المصابات بمرض الربو، وتضررن من ذلك.
وأشار "السيالي": منذ إنشاء المدرسة وهي على هذه الحال، دون أن تتحرك أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع لتعبيد المساحة الترابية.
وطالب "السيالي" أمانة العاصمة المقدسة بالقيام بدورها في تعبيد شارع المدرسة بالأسفلت وترصيفه؛ وذلك للحد من آثار الغبار الذي سبب أضرارًا صحية وضيق تنفس للطالبات ومنسوبات المدرسة.
، مكة.. أولياء أمور طالبات ابتدائية يناشدون الأمانة تعبيد شارع المدرسة: يهدد حياة بناتنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. أولياء أمور طالبات ابتدائية يناشدون الأمانة تعبيد شارع المدرسة: يهدد حياة بناتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.