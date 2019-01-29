محمد بن مسعود - الدمام - استعرض خلال الاجتماع آفاق التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الثلاثاء في بروكسل مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني. وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. السفير "العريفي" يناقش مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-29 اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الثلاثاء في بروكسل مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني. وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. 29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 11:40 PM استعرض خلال الاجتماع آفاق التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك استعرض خلال الاجتماع آفاق التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الثلاثاء في بروكسل مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني. وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. ، السفير "العريفي" يناقش مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر السفير "العريفي" يناقش مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.