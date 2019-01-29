، بالصور.. زيارة إشرافية لمركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تطوير العمل بالمراكز الموجودة بالمنافذ

زار فريق من الوكالة للصحة العامة بالوزارة، ممثلة في برنامج اللوائح الصحية الدولية بالوزارة، مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي.

وكان في استقبالهم عند وصولهم مطار الطائف الدولي نائب المساعد للصحة العامة الدكتور حازم السالمي، ومدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية ونواقل الأمراض سامي أبو ركبة، ومدير مركز المراق الصحية بمطار الطائف الدولي عيضة بن ربيع الهذلي.

تهدف الزيارة إلى الوقوف على سير العمل، وتقييم القدرات الأساسية بالمركز، وتنوير العاملين بالمستجدات في أعمال المراقبة الصحية، وبرامج اللوائح الصحية الدولية، وخطط الترصد والاستجابة الصحية في نقاط منافذ الدخول.

ووقف الفريق أيضاً على سير العمل بمركز المراقبة الصحية بصالة القدوم الدولية، وعقد اجتماعاً بتلك المناسبة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين إدارة مطار الطائف الدولي، ومركز المراقبة الصحية، والذي أبدى تعاونه وتذليل الصعاب في سبيل تطوير الخدمات العلاجية والوقائية، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار عبر مطار الطائف الدولي، وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية والوقائية.

وأقيمت ورشة عمل بحضور منسوبي مركز المراقبة الصحية، وإدارة الأمراض المعدية، ونواقل الأمراض تخللها شرح مفصل لآلية العمل بمركز المراقبة الصحية، وتعريف العاملين بالمستجدات في أعمال المراقبة الصحية.

وفي ختام الزيارة، تقدم مدير مركز المراقبة الصحية بالشكر لفريق برنامج اللوائح الصحية، وذلك نظير ما قاموا به من جهود في تطوير إجراءت العمل بمركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي.