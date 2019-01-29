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قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مواجهات نشبت عقب رصد قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في قطاع ظفار.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في تسلل فاشل بالضالعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مواجهات نشبت عقب رصد قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في قطاع ظفار.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:43 PM
أجبر الميليشيا على التراجع
قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مواجهات نشبت عقب رصد قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في قطاع ظفار.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
، الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في تسلل فاشل بالضالع ،
المصدر : الخليج 365
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