، OPPO تطلق سلسلة الهواتف المتحركة الجديدة R17 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة دشنت جوالها ذا "الكاميرا الخفية"

عبدالملك سرور – الرياض: أعلنت OPPO رسمياً إطلاق عملياتها بالسعودية، ويأتي إطلاق العمليات بالتزامن مع صدور أحدث هاتفين من سلسلة هواتف R الذكية OPPO R17 و OPPO R17 Pro.

وأعلنت الشركة عن توسعها في السعودية خلال حدث أقيم في الرياض التي ستستضيف المقر الرئيس، واستعرض مسؤولو الشركة خلاله رؤيتها التقنية وأطلعوا الشركاء على التزامهم بالابتكار في المملكة.

ودخلت OPPO سوق الهواتف الذكية العالمية في عام 2011، وبات أكثر من 200 مليون عميل من جميع أنحاء العالم يستخدمون هواتفها الذكية.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نتطلع قدماً لبدء رحلتنا في المملكة العربية السعودية، لاسيما في ظل توفر هذا الكم الهائل من الفرص المتميزة، فالمملكة تتميز بنسبة الشباب المرتفعة والاقتصاد المتنوع وحرص المستهلكين على اقتناء أحدث التقنيات. ونحن واثقون من قدرة OPPO على إحداث نقلة نوعية في قطاع الأجهزة الذكية في المملكة".

ويمتاز الهاتفان الجديدان بتصميم ثوري متدرج الألوان والتقنيات العالية مثل جودة التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والشحن فائق السرعة وغيرها الكثير.

يعتبر التصوير الليلي أحد أصعب التحديات التي يواجهها قطاع الهواتف الذكية، لكن هاتف OPPO R17 Pro يوفر نقلة نوعية على صعيد البرمجيات والعدسات على حد سواء. فالهاتف الجديد يحتوي على نظام التصوير الليلي فائق الوضوح (Ultra-Night)، والذي يوفر ثباتاً طويل المدى للصورة وميزة إلغاء الضوضاء ومدى عدسة واسع للحصول على الصورة الليلية الأكثر وضوحاً وتفصيلاً، كما أن إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية تتيح للعملاء التصوير بتقنيات RAW وHDR وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيوفر الشاحن فائق السرعة VOOC الحائزة على جوائز، إمكانية شحن بطارية هاتف OPPO R17 ذات السعة 3500 ميلي أمبير بالكامل بسرعة وأمان بفضل نظام الحماية الخماسي الأساسية الذي سيمكن العملاء من استخدام الهاتف بحرية أثناء الشحن. وستوفر عملية الشحن لخمس دقائق فقط نحو ساعتين من وقت التحدث.

ويتوفر في هاتف OPPO R17 Pro تقنية الشحن فائق السرعة للغاية SuperVOOC، والتي تتفوق مرتين ونصف عن الشحن بواسطة VOOC العادي. وتستغرق عملية إعادة شحن 40% من بطارية هاتف OPPO R17 Pro المسطحة عشر دقائق فقط، وستصل مساحة الشاشة إلى ما نسبته 91.5٪ من حجم الهاتف الذي سيحتوي على زر مخفي لفتح القفل بواسطة بصمة الإصبع.

كما دشنت الشركة OPPO Find X والذي يعتبر أول هاتف في العالم بتصميم بانورامي إذ تبلغ نسبة الشاشة 93.8% وذلك بفضل التقنية الجديدة "الكاميرا الخفية" بدقة 25 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية وهي الأخرى مخفية كاميرا خلفية مزدوجة 16 ميجابيكسل + 20 ميجابيكسل، وسيكون سعر الجهاز 3999 ريالاً سعودياً.

وستتوفر أجهزة OPPO R17 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت وباللونين الأزرق الفاتح والأرجواني البراق، وسيكون سعره 1،799 ريالاً سعودياً، بينما ستتوفر هواتف OPPO R 17 Pro بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت وباللونين الأخضر الزمردي وآخر متدرج يمزج اللونين الأخضر والأرجواني، وسيكون سعره 2،599 ريالاً سعودياً.