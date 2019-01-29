محمد بن مسعود - الدمام - "راشدي" أشار إلى إصابة 4 أشخاص نقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران أن انتحاريَّيْن فجَّرا نفسَيْهما أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم (الثلاثاء). وأشار رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي إلى أن انفجارَين بقنبلتَين صوتيتَين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد. وذكر "راشدي" أن الانفجارَين أسفرا عن وقوع 4 جرحى، حالاتهم مستقرة. "انتحاريان" يهاجمان مركزًا للشرطة في جنوب إيران صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29 نقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران أن انتحاريَّيْن فجَّرا نفسَيْهما أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم (الثلاثاء). وأشار رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي إلى أن انفجارَين بقنبلتَين صوتيتَين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد. وذكر "راشدي" أن الانفجارَين أسفرا عن وقوع 4 جرحى، حالاتهم مستقرة. 29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 11:33 PM "راشدي" أشار إلى إصابة 4 أشخاص "راشدي" أشار إلى إصابة 4 أشخاص نقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران أن انتحاريَّيْن فجَّرا نفسَيْهما أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم (الثلاثاء). وأشار رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي إلى أن انفجارَين بقنبلتَين صوتيتَين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد. وذكر "راشدي" أن الانفجارَين أسفرا عن وقوع 4 جرحى، حالاتهم مستقرة. ، "انتحاريان" يهاجمان مركزًا للشرطة في جنوب إيران ،

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