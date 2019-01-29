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شرّف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل العشاء الذي أقامه إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة مساء اليوم.
وحضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء، وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري.
أمير مكة بالنيابة يشرّف حفل العشاء الذي أقامه "السديس"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
شرّف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل العشاء الذي أقامه إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة مساء اليوم.
وحضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء، وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:50 PM
حضره أئمة المسجد الحرام ومسؤولون بالقطاعين المدني والعسكري
شرّف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل العشاء الذي أقامه إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة مساء اليوم.
وحضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء، وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري.
، أمير مكة بالنيابة يشرّف حفل العشاء الذي أقامه "السديس" ،
المصدر : الخليج 365
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