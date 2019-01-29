، "العسيري" لرتبة "مقدم" في شرطة منطقة مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه المقدم تركي بن سعيد العسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

فيما هنأ اللواء "العتيبي" المقدم "العسيري" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.