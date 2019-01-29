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محمد بن مسعود - الدمام - قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه المقدم تركي بن سعيد العسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".
فيما هنأ اللواء "العتيبي" المقدم "العسيري" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.
"العسيري" لرتبة "مقدم" في شرطة منطقة مكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه المقدم تركي بن سعيد العسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".
فيما هنأ اللواء "العتيبي" المقدم "العسيري" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:49 PM
قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه المقدم تركي بن سعيد العسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".
فيما هنأ اللواء "العتيبي" المقدم "العسيري" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.
، "العسيري" لرتبة "مقدم" في شرطة منطقة مكة ،
المصدر : الخليج 365
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