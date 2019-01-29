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وقَّعت صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية اتفاقية شراكة إعلامية مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان "لدن"، التي رعاها مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس بمقر إدارة التعليم بجازان.
مثل توقيع الاتفاقية من جانب "الخليج 365" المدير العام ورئيس التحرير الزميل علي الحازمي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن طاهر علاقي. وستكون الاتفاقية بلورة للتعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما للوصول إلى الطموح المنشود لنشر أهداف ونشاطات ومشاريع الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة.
من جهته، أعرب علي الحازمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأكد أنها تأتي تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية لدى الصحيفة، وحرصًا على دعم برامج الجمعية وأنشطتها. مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فِرق عمل لدعم الجمعية إعلاميًّا، والتعريف بها لدى الجمهور.
"الخليج 365" تبرم اتفاقية تعاون مع "لدن" بـ"تعليم جازان"فهد كاملي الخليج 365 2019-01-29
وقَّعت صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية اتفاقية شراكة إعلامية مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان "لدن"، التي رعاها مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس بمقر إدارة التعليم بجازان.
مثل توقيع الاتفاقية من جانب "الخليج 365" المدير العام ورئيس التحرير الزميل علي الحازمي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن طاهر علاقي. وستكون الاتفاقية بلورة للتعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما للوصول إلى الطموح المنشود لنشر أهداف ونشاطات ومشاريع الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة.
من جهته، أعرب علي الحازمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأكد أنها تأتي تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية لدى الصحيفة، وحرصًا على دعم برامج الجمعية وأنشطتها. مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فِرق عمل لدعم الجمعية إعلاميًّا، والتعريف بها لدى الجمهور.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:44 PM
لنشر أهداف ونشاطات الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة
وقَّعت صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية اتفاقية شراكة إعلامية مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان "لدن"، التي رعاها مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس بمقر إدارة التعليم بجازان.
مثل توقيع الاتفاقية من جانب "الخليج 365" المدير العام ورئيس التحرير الزميل علي الحازمي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن طاهر علاقي. وستكون الاتفاقية بلورة للتعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما للوصول إلى الطموح المنشود لنشر أهداف ونشاطات ومشاريع الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة.
من جهته، أعرب علي الحازمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأكد أنها تأتي تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية لدى الصحيفة، وحرصًا على دعم برامج الجمعية وأنشطتها. مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فِرق عمل لدعم الجمعية إعلاميًّا، والتعريف بها لدى الجمهور.
، "الخليج 365" تبرم اتفاقية تعاون مع "لدن" بـ"تعليم جازان" ،
المصدر : الخليج 365
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