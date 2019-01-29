شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص من مكاسبه في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

قلص النفط من مكاسبه فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق علي ارتفاع 2.5 % مقارنة بأسعار أمس، بضغط من التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وجاءت مكاسب الخام الأمريكي بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكية أمس أن بلاده تستهدف تطبيق عقوبات على شركة النفط "بي.دي.في.سي.أيه"، وذلك بغرض زيادة الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو ونقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ومن شأن تلك الخطة أن تؤدي إلى خفض صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك، ومن ثم تراجع المعروض.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي، على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وكان الخام الأمريكي سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند إغلاق جلسة أمس، متأثراً بعودة نشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.5% عند 53.31 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 2.1% إلى 61.17 دولار للبرميل.