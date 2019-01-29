شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي "SAR" أمام العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حافظ الريال السعودي على استقراره أمام العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق المصرفي السعودى، بالرغم من ارتفاع اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بأسواق المملكة.

وتنشر بوابة "السعودية نيوز" تحديث يومى لأسعار الريال السعودى امام الدولار الامريكي حرصا منها على تقديم خدمة اقتصادية متكاملة للقارئ السعودى، حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولاً داخل أسواق العملات وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودى اليوم

1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7735 جنيه مصري

1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

1 يورو = 4.2473 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2354 يورو

1 جنيه استرليني = 4.9176 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2034 جنيه استرليني

1 دولار كندي = 2.8167 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3550 دولار كندي

1 دولار أسترالي = 2.6635 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3754 دولار أسترالي

1 ين ياباني = 0.0341 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 29.2827 ين ياباني

سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019