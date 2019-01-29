السعودية | بعد خروجه من الاحتجاز .. أول تصريح من مكتب الملياردير “محمد العمودي” بشأن ملكية شركاته

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد خروجه من الاحتجاز .. أول تصريح من مكتب الملياردير “محمد العمودي” بشأن ملكية شركاته والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:29 مساءً, 29 يناير 2019 م
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قال متحدث باسم مكتب أسرة رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا، محمد العمودي، اليوم الثلاثاء، إنّه لا تغييرات في ملكية أيّ من الشركات التابعة له، بعد أن أمضى أكثر من 14 شهرًا قيد الاحتجاز في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وأشار المتحدث إلى أنّ العمودي يتمتع بصحة جيدة، وأنه التقى بالإدارة العليا وآخرين من شركاء الأعمال، مضيفًا أنّ “تلك الشركات تمارس أنشطتها كالمعتاد”.
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