شكرا لقرائتكم خبر عن مساكن في الجبيل بلا كهرباء.. ومالكوها يقطنون بـ «الإيجار» والان نبدء بالتفاصيل

30 منزلا حديثا استكملت اشتراطات ربط التيار

اشتكى سكان في ضاحية الملك فهد بالجبيل من تأخر إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم الحديثة، قائلين إن أكثر من 30 منزلا جاهزا محققة كافة الاشتراطات المنصوص عليها نظاما من شركة الكهرباء والبلدية من رخصة بناء ونظافة وتجهيز مواقع العدادات، حسب معايير الشركة، ومع ذلك لم تفِ الكهرباء بوعدها بإيصال التيار واستمرارهم في الإقامة بالمساكن المؤجرة.

» 90 يوما

وقال فلاح الغامدي: «منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأنا أتردد على الشركة من أجل إيصال الخدمة بعدما أكملت جميع الاشتراطات من تجهيز الكيابل ومرور مفتشي الكهرباء ومطابقة الكيابل ومطابقة المخطط وجاهزية الشارع، وأحضرت ورقة نظافة من البلدية بعدم الممانعة من إطلاق الكهرباء، ومع ذلك ما زلت وآخرون ننتظر إيصال الخدمة وكلما نذهب إلى الكهرباء يقولون: «انتظر عشرة أيام» دون إيضاح السبب، ولم نحصل على أي إجابة حتى اللحظة.

» تحقيق الاشتراطات

وقال عبدالغني منقاش: إن انتظار إيصال الكهرباء لمسكنه أشبه برحلة طويلة وشاقة، مع أنه أنهى كافة الاشتراطات من رخصة بناء ونظافة وعازل حراري للنوافذ والأسقف وتحديد موقع العداد، ولكن للأسف لم يصل التيار رغم مضي أكثر من شهرين على توفر كل المتطلبات المقررة، وأنه منذ شهرين ينتظر.

» تكاليف إضافية

وأوضح مشعل العبدلي أن منزله منذ أربع سنوات جاهز، وأنه يقطن في شقة مستأجرة، وأنه ينتظر أن يقطن في منزله الجديد بعد تقاعده، وقال: شركة الكهرباء لم تربط منزله بالتيار رغم توفر متطلبات الكهرباء.

» تركيب عدادات

وبين صالح بلغيث العيسى أنه في انتظار إيصال التيار الكهربائي منذ أكثر من 5 شهور، مستهجنا سبب التأخير غير المبرر من قبل شركة الكهرباء، مطالبا بتعويض المشتركين عن التأخير كون نظام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يمنح الحق للمواطنين في المطالبة بتعويض مالي، في حال لم يقم مقدم الخدمة بإيصال الكهرباء إلى المنشآت الجديدة في حالة عدم إيصال الخدمة.

» 22 منشأة

من جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على إيصال خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية وجودة متميزة إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع مناطق المملكة. مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتوصيل الخدمة الكهربائية إلى ضاحية الملك فهد في محافظة الجبيل بشكل دائم حيث قامت بتغذية 22 منشأة حتى الآن، ودعت الشركة جميع مشتركيها إلى تقديم طلبات إيصال الخدمة لمنشآتهم القائمة والمستقبلية لخدمتهم بأسرع وقت ممكن.