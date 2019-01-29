شكرا لقرائتكم ربع مليون زائر لفعاليات صدر الكرامة في محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت فعاليات “صدر الكرامة” بمحايل عسير برامج متنوعة لكافة شرائح المجتمع في قالب وطني، تحمل رسائل إعلامية سامية تعزز عمق التواصل بين القيادة والشعب وتخليدًا لأرواح وبطولات الشهداء وحرص ولاة الأمر على ذويهم وأسرهم ومتابعتهم المستمرة.

ومنذ انطلاق مهرجان صدر الكرامة في 20 يناير والذي يحظى بدعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة مستمرة من محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، توافد الزوار للاستمتاع بأجواء المحافظة الدافئة وما تتميز به من تطور عمراني ونهضة سياحية وترفيهية وتوفر وسائل الجذب من خلال تنوع الفعاليات لهذا العام بما يواكب الأحداث والتطورات على الساحة المحلية وما يخدم المجتمع والشباب والأسرة والطفل، والاستمتاع بالمسرح المفتوح وشاشات العرض الموزعة على “جادة محايل”.

وتشمل أنشطة دينية وثقافية واجتماعية ورياضية ومعارض فنية وخدمات صحية وجهات خيرية وتطوعية ومسيرات وطنية مستمرة لمدة 12 يومًا، تسهم في تنمية السياحة الداخلية لهذا الوطن ولاقت إعجاب الكثير حتى وصل عدد الزوار في بضعة أيام إلى ربع مليون زائر.



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