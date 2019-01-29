شكرا لقرائتكم لوحة إرشادية لساهر تتربص بسالكي طريق الملك خالد في خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شكلت لوحة إرشادية لساهر خطرًا على سالكي الطريق القادمين من أحد رفيدة باتجاه خميس مشيط، وذلك على طريق الملك خالد الرابط بين أحد رفيدة وخميس مشيط مقابل مستشفى الملك فهد العسكري.

وتبدو هذه اللوحة التي تقع على الجزيرة الوسطية للطريق مكسورة الركيزة ومائلة على الطريق بأكثر من متر؛ مما يشكل خطرًا مميتًا على كل من يعبر ويصطدم بها.

وقال بعض المارة: إن هذه اللوحة منذ أكثر من 4 أيام ولم يتخذ فيها مرور خميس مشيط أو الجهات الأخرى المسؤولة عن سلامة الطريق أي أجراء، مطالبين الجهات المسؤولة بإزالة هذه اللوحة وإزالة الحواجز الحديدية المتناثرة على الجزيرة الوسطية للطريق.



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