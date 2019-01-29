فيديو.. بدر بن سلطان يزور الشيخ السديس في منزله

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جدة - خالد شويل - زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة. حضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري.

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