شكرا لقرائتكم وفاة طفلة وإصابة الأب والأم باختناق في حريق غرفة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أخمد الدفاع المدني في الأحساء، اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في غرفة بمبنى في قرية الجليجلة.

وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه وفاة طفلة جعلها الله شفيعة لوالديها وإصابة الأب والأم باختناق، فيما تم إخلاء طفلين من المبنى دون أي إصابات ولله الحمد.

ولم يبين المدني سبب وقوع الحادث، أو أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.



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