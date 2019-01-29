شكرا لقرائتكم في اتصال بـ محمد بن سلمان.. غوتيريش يرحب بجهود السعودية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود سمو ولي العهد في هذا الشأن.

بدوره أكد سمو ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.

من جهة أخرى، أشاد الأمين العام باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.

كما أطلع الأمين العام سمو ولي العهد خلال الاتصال على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.



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