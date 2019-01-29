شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.

جاء ذلك، خلال تلقي ولي العهد اتصالاً هاتفياً اليوم (الثلاثاء)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، عبر فيه عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود الأمير محمد بن سلمان في هذا الشأن.

وأشاد الأمين العام باتفاق السلام بين إثيوبيا وأرتيريا الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.

كما أطلع غوتيرس ولي العهد على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.