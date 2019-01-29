شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني الأحساء": وفاة طفلة وإصابة والديها في حريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الأحساء) أخمد الدفاع المدني في الأحساء حريقا أندلع في غرفة بمبنى في قرية الجليجله، نتج عنه وفاة طفلة وإصابة والديها باختناق. أخمد الدفاع المدني في الأحساء حريقا أندلع في غرفة بمبنى في قرية الجليجله، نتج عنه وفاة طفلة وإصابة والديها باختناق. وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه تم إخلاء طفلين من المبنى دون إي إصابات.



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