شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة جازان يتفقد مراكز الشقيري والعالية وفوز الجعافرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

قام نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء) بجولة تفقدية لعدد من المراكز التابعة لإمارة جازان، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمحافظات و المراكز التابعة للمنطقة.

واستهل نائب أمير منطقة جازان الجولة بتفقد مركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد، حيث التقى نائب أمير منطقة جازان رئيس المركز سمير بن مسفر الغامدي وشيخ شمل قبائل القشيري علي بن أحمد أبو طالب والأهالي وبحث معهم احتياجات ومتطلبات المركز من الخدمات والمشروعات التنموية.

عقب ذلك قام نائب أمير منطقة جازان بزيارة مماثلة لمركز العالية التابع لمحافظة صبيا التقي خلالها برئيس المركز يحي بن محمد حمزة وشيخ قبائل العالية موسى بن ابراهيم النعمي وشيخ شمل قبائل السادة الدهناء وتوابعها غالب بن عرار النعمي, واستمع نائب أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن المركز والخدمات التي يقدمها لأهالي العالية والقرى التابعة لها واهم الاحتياجات والمتطلبات التنموية.

وأختتم نائب أمير منطقة جازان جولته التفقدية بزيارة مركز قوز الجعافرة النابع لمحافظة صبيا، واستمع لاحتياجات الأهالي التي قدمها شيخ شمل قبائل قوز الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش والأهالي، من المشروعات الخدمية والتنموية للمركز.

واستمع نائب أمير منطقة جازان لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمين - حفظهما اللَّه - في التماس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بزيارة تلك المراكز ولقاء المسؤولين والمشائخ والأهالي وما اطلع عليه وشاهده خلالها من مشروعات تنموية شملت شتى المجالات، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.