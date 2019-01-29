ولي العهد يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود ولي العهد في هذا الشأن.

بدوره أكد ولي العهد حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.

من جهة أخرى أشاد الأمين العام باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.

كما أطلع الأمين العام ولي العهد خلال الاتصال على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.